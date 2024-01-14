Сын Марадоны заявил, что его отца убили

Диего Марадона-младший заявил, что его отца — легендарного футболиста Диего Марадону — убили. Марадона скончался в 2020 году, аргентинская прокуратура выдвигала обвинения в халатности в отношении нескольких медицинских работников, ответственных за его здоровье.