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Сын Марадоны заявил, что его отца убили

Сын Марадоны заявил, что его отца убили

Диего Марадона-младший заявил, что его отца — легендарного футболиста Диего Марадону — убили. Марадона скончался в 2020 году, аргентинская прокуратура выдвигала обвинения в халатности в отношении нескольких медицинских работников, ответственных за его здоровье.

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