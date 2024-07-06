Глава Узбекистана на саммите ОТГ назвал приоритеты сотрудничества

Приоритетами сотрудничества в рамках Организации тюрских государств (ОТГ) является создание правовых основ сотрудничества, восстановление Великого шелкового пути и цифровизация системы Транскаспийского транспортного коридора, заявил президент Узбекистна Шавкат Мирзиёев на саммите ОТГ, сообщает 6 июля пресс-служба президента.
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