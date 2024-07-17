Sucker Punch отметила 4-летие Ghost of Tsushima После работы над такими франшизами, как Sly Co...

Sucker Punch отметила 4-летие Ghost of TsushimaПосле работы над такими франшизами, как Sly Cooper и Infamous, Sucker Punch занялась созданием совершенно нового самурайского экшена с открытым миром Ghost of Tsushima, который принес студии небывалый успех и разошелся тиражом более 10 миллионов… источник#Ghost_of_Tsushima #Sly_Cooper.