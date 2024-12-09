Правительство переведет помощь детям-инвалидам в новый режим

Реабилитировать детей-инвалидов теперь будут при предъявлении электронного сертификата. Действие пилотной программы будет расширено с трех регионов до 38, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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