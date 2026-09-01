Космос как поле боя: Израиль создаёт оружие для ударов с орбиты

Гонка вооружений выходит на принципиально новый уровень — в прямом смысле слова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Глава диаспоры в ...
- «Нас дружбе народ...
- «Нас дружбе народ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым