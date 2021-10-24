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Ее пророчили Грете Тунберг, а вручили независимым журналистам: разбираемся, что такое Нобелевская премия мира и почему за ней стоит следить

Ее пророчили Грете Тунберг, а вручили независимым журналистам: разбираемся, что такое Нобелевская премия мира и почему за ней стоит следить

В начале октября Нобелевскую премию мира внезапно присудили двум журналистам главному редактору российской Новой газеты Дмитрию Муратову и основательнице филиппинского издания Rappler Марии Ресса за их усилия по защите свободы слова и самовыражения.

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