«Далёкие близкие»: Роуд-муви цвета «баклажан»

В трогательном роуд-муви «Далёкие близкие» свою последнюю главную роль сыграл Евгений Сытый. Перед прокатом режиссерский дебют Ивана Соснина успел собрать урожай фестивальных наград — два приза на выборгском «Окне в Европу» и победа в номинации «Открытие года» на первом сочинском смотре онлайн-кинотеатров «Новый сезон».
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