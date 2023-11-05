«Далёкие близкие»: Роуд-муви цвета «баклажан»

В трогательном роуд-муви «Далёкие близкие» свою последнюю главную роль сыграл Евгений Сытый. Перед прокатом режиссерский дебют Ивана Соснина успел собрать урожай фестивальных наград — два приза на выборгском «Окне в Европу» и победа в номинации «Открытие года» на первом сочинском смотре онлайн-кинотеатров «Новый сезон».