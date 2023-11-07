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Русская весна

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Власти Румынии испугались «европейских Путиных»

Власти Румынии испугались «европейских Путиных»

Европейским союзникам необходимо объединится в поддержке Украины, иначе Россия победит, а правые и популистские силы в ЕС станут еще сильнее, заявил премьер-министр Румынии Марсель Чолаку, передает Bloomberg.

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