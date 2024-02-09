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Америку захватили чужеродные черви: Катастрофа уже близко

Америку захватили чужеродные черви: Катастрофа уже близко

Природа Северной Америки оказалась на грани катастрофыВ научном журнале Nature Ecology & Evolution (NEE) появилось исследование, где говорится о том, что на территории Северной Америки появилось порядка 70 инвазивных видов червей, представляющих большую опасность для природы.

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