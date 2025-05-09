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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» недоволен бесплатным уходом Трента в «Реал» и потребует компенсацию за его участие в КЧМ (Cadena COPE)

«Ливерпуль» недоволен бесплатным уходом Трента в «Реал» и потребует компенсацию за его участие в КЧМ (Cadena COPE)

Мерсисайдцы недовольны тем, что защитник перейдет в мадридский клуб свободным агентом и отпустит его на стартующий 14 июня клубный чемпионат мира только за определенную плату, сообщает Cadena COPE.

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