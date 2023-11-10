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Царьград

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Бывшему вице-президенту Европарламента выстрелили в лицо в Мадриде

Бывшему вице-президенту Европарламента выстрелили в лицо в Мадриде

Политик находится в стабильном состоянии после нападения человека в маскеАлехо Видаль-Квадрас, бывший лидер консервативной Народной партии (НП) в Каталонии, присоединившийся к крайне правой партии Vox в 2014 году, получил пулю на улице в районе Саламанка испанской столицы примерно в 13:30 по местному времени в четверг, 9 ноября.

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