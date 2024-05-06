«Нам определённо не хватало темпа» – Серхио Перес

«Нам определённо не хватало темпа», – Серхио ПересRed Bull RacingПилот Red Bull Racing Серхио Перес финишировал пятым на Гран При Майами, а после штрафа гонщика Ferrari Карлоса Сайнса переместился на четвёртое место.
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