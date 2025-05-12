Associated Press: кандидаты в президенты Польши обещают избирателям уменьшить помощь украинцам

Информационное агентство Associated Press сообщило, что в момент начала конфликта на Украине Польша оказалась одной из самых лояльных к республике стран, став не только логистической артерией, но и «образцом человеческой солидарности», однако спустя три года ситуация изменилась.
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