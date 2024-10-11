В Тверской области выявлено больше 90 хозсубъектов, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания без регистрации

Мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований в области ветеринарии в сентябре 2024 года были выявлены хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере общественного питания без регистрации в компоненте «Меркурий» ФГИС «ВетИС».