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Царьград

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Пресс-служба аэропорта Красноярска выбрала медведя маскотом

Пресс-служба аэропорта Красноярска выбрала медведя маскотом

Аэропорт Красноярска выбрал медведя официальным маскотом по итогам опроса горожан. Пресс-служба с юмором прокомментировала выбор.

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