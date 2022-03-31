Происшествия

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В Калужской области сотрудники полиции и общественники провели профилактическую беседу со студентами КГУ им. К.Э. Циолковского

В Калужской области сотрудники полиции и общественники провели профилактическую беседу со студентами КГУ им. К.Э. Циолковского

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Калужской области вместе с членом Общественного совета при ведомстве Иваном Головидом, представителями следственного управления УМВД России по Калужской области, управления по работе с личным составом УМВД России по г.

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