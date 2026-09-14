Павел Победкин возглавил холдинг «АГК», контролирующий обнинский завод «Кристалл»

Павел Победкин, владеющий 86,86% холдинга «АГК», официально возглавил компанию, которая контролирует 99,9% ликеро-водочного завода «Кристалл» в Обнинске.
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