Наталья Сергунина: На ВДНХ подготовили программу в честь Всемирного дня гида

Москвичи и туристы смогут провести Всемирный день гида на ВДНХ. 21 февраля выставка приглашает посетителей принять участие в тематических прогулках и лично поздравить экскурсоводов с профессиональным праздником, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
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