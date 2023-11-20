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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чибриков забил в 3-м матче подряд в АХЛ. Он лучший бомбардир фарма «Виннипега» – 14 очков в 13 играх

20-летний нападающий «Манитобы» установил окончательный счет в игре регулярного чемпионата с «Торонто Марлис» (4:2), поразив пустые ворота.

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