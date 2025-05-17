В России хотят заставить продавцов вейпов платить за лечение людей с болезнями легких

«Деловая Россия» предлагает использовать для финансирования борьбы с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) средства, полученные от введения лицензирования розничной торговли никотинсодержащей продукцией.
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