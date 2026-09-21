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Мален не сыграет за сборную Нидерландов в ближайших матчах Лиги наций

Нападающий «Ромы» и сборной Нидерландов Дониэлл Мален не сыграет в ближайших матчах национальной команды в Лиге наций из-за травмы, сообщил Королевский футбольный союз Нидерландов.

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