Мален не сыграет за сборную Нидерландов в ближайших матчах Лиги наций

Нападающий «Ромы» и сборной Нидерландов Дониэлл Мален не сыграет в ближайших матчах национальной команды в Лиге наций из-за травмы, сообщил Королевский футбольный союз Нидерландов.
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