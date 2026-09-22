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Царьград

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Главное за ночь 22 сентября: Трамп назвал атаки ВСУ на Россию нелепыми и бесконечными

Главное за ночь 22 сентября: Трамп назвал атаки ВСУ на Россию нелепыми и бесконечными

География ударов украинских беспилотников, работа ПВО и международный контекст. В ночь и утром 22 сентября 2026 года российские дежурные силы ПВО и Вооруженные силы отражали новую серию массированных атак украинских беспилотников самолетного типа.

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