Сергей Жуков высказался о конфликтах с Алексеем Потехиным и Андреем Губиным

Лидер группы «Руки Вверх! » Сергей Жуков прокомментировал слухи о многолетнем конфликте с бывшим коллегой Алексеем Потехиным, а также высказался о певце Андрее Губине после его заявления в интервью журналистке Ксении Собчак.