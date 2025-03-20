Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

18 подписчиков

«Дом.РФ» определил города, где можно взять семейную ипотеку на вторичку

«Дом.РФ» определил города, где можно взять семейную ипотеку на вторичку

С 1 апреля в 901 российском городе семьи смогут взять льготный кредит на готовую квартиру. Сейчас программа действует на новостройки или строительство частных домов Вторичное жилье по семейной ипотеке можно будет с 1 апреля купить в 901 городе, где на начало 2025 года строилось два и менее многоквартирных домов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх