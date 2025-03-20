«Дом.РФ» определил города, где можно взять семейную ипотеку на вторичку

С 1 апреля в 901 российском городе семьи смогут взять льготный кредит на готовую квартиру. Сейчас программа действует на новостройки или строительство частных домов Вторичное жилье по семейной ипотеке можно будет с 1 апреля купить в 901 городе, где на начало 2025 года строилось два и менее многоквартирных домов.