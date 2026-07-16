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Царьград

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Келси-Роуз Бауэрс поддержала Сенеси в полуфинале ЧМ-2026

Келси-Роуз Бауэрс поддержала Сенеси в полуфинале ЧМ-2026

Бывшая футболистка Англии Келси-Роуз Бауэрс поддержала партнёра, защитника Аргентины Маркоса Сенеси, после полуфинала ЧМ-2026, где Аргентина победила Англию 2:1, обеспечив себе место в финале против Испании.

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