Келси-Роуз Бауэрс поддержала Сенеси в полуфинале ЧМ-2026

Бывшая футболистка Англии Келси-Роуз Бауэрс поддержала партнёра, защитника Аргентины Маркоса Сенеси, после полуфинала ЧМ-2026, где Аргентина победила Англию 2:1, обеспечив себе место в финале против Испании.
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