Louisiana Bill Authorizing Physical Castration For Sex Offenders Heads To Governor’s Desk Authored by Matt McGregor via The Epoch Times (emphasis ours), Louisiana Attorney General Jeff Landry (C) speaks during a press conference at the U.
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