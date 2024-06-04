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Zero Hedge

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Louisiana Bill Authorizing Physical Castration For Sex Offenders Heads To Governor’s Desk

Louisiana Bill Authorizing Physical Castration For Sex Offenders Heads To Governor’s Desk

Louisiana Bill Authorizing Physical Castration For Sex Offenders Heads To Governor’s Desk Authored by Matt McGregor via The Epoch Times (emphasis ours), Louisiana Attorney General Jeff Landry (C) speaks during a press conference at the U.

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