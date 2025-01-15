Названы районы Новой Москвы — лидеры по росту цен на жилье за год

Троицк стал первым в рейтинге по росту цен на жилье в ТиНАО Первую тройку локаций ТиНАО по росту средней стоимости первичного «квадрата» в декабре 2024 года составили Троицк, Мосрентген и Десеновское Первое место в рейтинге локаций Новой Москвы по темпам роста средней цены 1 кв.