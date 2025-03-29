Садовое кольцо: 520 специалистов очистят 200 фасадов зданий в Москве

На Садовом кольце Москвы в субботу пройдут работы по очистке почти 200 фасадов зданий. В мероприятии примут участие 520 работников и альпинистов, которые обеспечат безопасность и эффективность процесса с использованием 130 автовышек и современных моющих средств.