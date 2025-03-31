В Новосибирске военный вырвал из рук мужчины 100 тысяч рублей

Новосибирский военный гарнизонный суд огласил приговор некоему Виктору Павловскому. По данным ведомства, 21 ноября 2024 года военнослужащий Павловский совершил ограбление, напав на мужчину, снимавшего деньги из банкомата.
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