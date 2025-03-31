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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске военный вырвал из рук мужчины 100 тысяч рублей

В Новосибирске военный вырвал из рук мужчины 100 тысяч рублей

Новосибирский военный гарнизонный суд огласил приговор некоему Виктору Павловскому. По данным ведомства, 21 ноября 2024 года военнослужащий Павловский совершил ограбление, напав на мужчину, снимавшего деньги из банкомата.

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