Математический анализ показал рекордные фальсификации на выборах президента России

Автор фото, Getty Images О статье Автор, Наталия Зотова Должность, Би-би-си Электоральные аналитики после каждых выборов в России ищут аномалии в данных о явке и распределении голосов — фальсификации можно доказать математически.
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