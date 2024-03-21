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Математический анализ показал рекордные фальсификации на выборах президента России

Автор фото, Getty Images О статье Автор, Наталия Зотова Должность, Би-би-си Электоральные аналитики после каждых выборов в России ищут аномалии в данных о явке и распределении голосов — фальсификации можно доказать математически.

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