💥В кадр попал момент удара барражирующего боеприпаса «Ланцет» по движущемуся украинскому танку Т-64БВ в Курской области.
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💥В кадр попал момент удара барражирующего боеприпаса «Ланцет» по движущемуся украинскому танку Т-64БВ в Курской области.
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