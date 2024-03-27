ТОП-7 книжных новинок на выставке non\fiction 2024

Книга об украденном бестселлере, драконы, научная фантастика и другие увлекательные произведения. Ребекка Куанг «Йеллоуфейс» Сатира, раскрывающая нелицеприятную правду о проблеме влияния социальных сетей на общество и писательском эгоизме — все это под одной обложкой, сдобренное качественным ироничным юмором.