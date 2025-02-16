Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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Белокуриха — город-курорт в предгорьях Алтая

Белокуриха — город-курорт в предгорьях Алтая

Город находится в 70 км от Бийска и в 230 км от Барнаула, на подножии горы Церковки. Это Алтай со всей его уникальной природой плюс источники азотно-кремнистых радоносодержащих термальных вод, которые оказывает целебное действие на организм.

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Комментарии
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Сергей Чернов
Тажа Сибирь , а цены как в Сочи.
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22 час.
Владимир Алтайцев
Один раз побывал, но впечатление гнетущее. Врачи  упорно навязывают  платные  услуги , даже те, что по направлению должны  давать по ОМС. Больше  не поеду. Село маленькое, пойти особо некуда  кроме  платных забегаловок. Всё  построено на выкачивании денег  из посетителя любыми путями.
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14 час.
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