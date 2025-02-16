Белокуриха — город-курорт в предгорьях Алтая

Владимир Алтайцев

Один раз побывал, но впечатление гнетущее. Врачи упорно навязывают платные услуги , даже те, что по направлению должны давать по ОМС. Больше не поеду. Село маленькое, пойти особо некуда кроме платных забегаловок. Всё построено на выкачивании денег из посетителя любыми путями.