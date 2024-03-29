Тонали сам сообщил о ставках, в которых его обвинила FA: «Сандро хочет окончательно положить конец болезненному периоду жизни»

Ранее стало известно, что Футбольная ассоциация Англии обвинила полузащитника «Ньюкасла» в 50 нарушениях регламента о ставках в период с 12 августа по 12 октября 2023-го – после перехода из «Милана» в летнее трансферное окно.
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