Кривонос: Минобороны Украины закупило по €600 мины времён Второй мировой войны

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире украинского YouTube-канала «Фабрика новостей» заявил, что украинское оборонное ведомство закупило для военных ВСУ мины времён Второй мировой войны по €600 за штуку.
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