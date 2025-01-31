Кривонос: Минобороны Украины закупило по €600 мины времён Второй мировой войны

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире украинского YouTube-канала «Фабрика новостей» заявил, что украинское оборонное ведомство закупило для военных ВСУ мины времён Второй мировой войны по €600 за штуку.