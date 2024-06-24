Экс-офицер ВС США назвал атаку ВСУ на Севастополь военным преступлением

ИЗВЕСТИЯ Атака военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь с помощью американских ракет ATACMS является военным преступлением, ответственность за которое несут США, заявил в беседе с "Известиями" бывший офицер армии США, политолог Скотт Беннетт.
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