Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Любовь Ткаченко
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Короли мародёров: Как элитный спецназ ВСУ "Рейнджер" воевал со стариками и женщинами в Курской области

Короли мародёров: Как элитный спецназ ВСУ "Рейнджер" воевал со стариками и женщинами в Курской области

Что творили боевики ВСУ в ГуевеНа днях стало известно, что элитный 6-й полк ССО Украины «Рейнджеры», участвовавший в нападении на Курскую область и стоявший в оккупированном российском селе Гуево, позорно сбежал из него под ударами Армии России и таким образом оставил без огневой поддержки другие стрелковые подразделения ВСУ.

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