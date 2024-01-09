Йеллен: США не решили конфисковать активы РФ, вопрос прорабатывается G7

Руководитель экономического ведомства Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен обратила внимание на тот факт, что власти державы не успели утвердить плана действий с попавшими под заморозку активами Российской Федерации.
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