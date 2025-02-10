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Южноуралец потерял больше трех миллионов рублей, занятых у друзей, поверив лже-брокерам

Южноуралец потерял больше трех миллионов рублей, занятых у друзей, поверив лже-брокерам

Житель Троицкого района втянул в ловушку мошенников двух друзей и потерял почти 3,5 миллиона рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейским житель села Ключевка рассказал, что в середине января 2025 года, играя в интернет-игру, увидел рекламу о способе заработать на бирже, перешел по ссылке, при регистрации указал свои фамилию, имя, отчество, данные паспорта и свой телефон.

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