Рябков: Россия добьется, чтобы США охватила дрожь и оторопь от действий на Украине

Вашингтон уже стал одной из сторон конфликта Россия добьется того, чтобы Соединенные Штаты «охватила дрожь и оторопь» от того, какими последствиями грозит их вовлеченность в украинский конфликт, заявил РИА Новости замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.