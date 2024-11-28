Рябков: Россия добьется, чтобы США охватила дрожь и оторопь от действий на Украине

Вашингтон уже стал одной из сторон конфликта Россия добьется того, чтобы Соединенные Штаты «охватила дрожь и оторопь» от того, какими последствиями грозит их вовлеченность в украинский конфликт, заявил РИА Новости замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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