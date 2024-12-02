Посол Норвегии в России рассказал о том, заморожены ли отношения между странами

Оказались ли НАТО и Россия на пороге военного конфликта, закрыта ли сухопутная граница между странами, отходит ли Осло от политики самоограничений в военной сфере — об этом в интервью RTVI рассказал посол Норвегии в России Роберт Квиле.
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