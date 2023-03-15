Форвард «Динамо» Тюкавин возмутился неназначенным пенальти в игре с «Зенитом»

Форвард столичного футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин после победы над «Зенитом» в рамках встречи Кубка РФ сообщил журналистам, что не понимает, почему участник судейского корпуса Евгений Кукуляк не назначил пенальти за фол против него.
Форвард столичного футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин после победы над «Зенитом» в рамках встречи Кубка РФ сообщил журналистам, что не понимает, почему участник судейского корпуса Евгений Кукуляк не назначил пенальти за фол против него.
Свежие комментарии