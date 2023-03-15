smi.today

4 255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • V K
    Потомок лишенцев, говоришь? Это тех самых, что 5 миллионов доносов в НКВД написали? Чувствуется. Прямо по запаху чувс...Элита начала сабо...
  • Павел Лазарев
    Американский бесп...
  • Юрий Анисимов
    то "настоящее видео" склеено из двух: на втором фрагменте (после цветных квадратиков) видно одну лопасть загнутую НАЗ...Предполагаемое ви...

Форвард «Динамо» Тюкавин возмутился неназначенным пенальти в игре с «Зенитом»

Форвард «Динамо» Тюкавин возмутился неназначенным пенальти в игре с «Зенитом»

Форвард столичного футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин после победы над «Зенитом» в рамках встречи Кубка РФ сообщил журналистам, что не понимает, почему участник судейского корпуса Евгений Кукуляк не назначил пенальти за фол против него.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх