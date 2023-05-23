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Лучший из худших: Что говорят западные кинокритики о ребуте «Русалочки» от Disney

Лучший из худших: Что говорят западные кинокритики о ребуте «Русалочки» от Disney

Перезапущенная студией Disney игровая версия «Русалочки» появится в кинотеатрах уже 24 мая. Однако некоторые зарубежные журналисты успели познакомиться с фильмом в первых рядах и вынесли свои вердикты.

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