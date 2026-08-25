Модифицированные NK-клетки смогли проникать в солидные опухоли у мышей

CAR-T-терапия произвела революцию при ряде гематологических злокачественных опухолей, но при солидных опухолях — раке лёгкого, поджелудочной железы, яичников и большинстве других — её эффективность остаётся низкой.
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