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Модифицированные NK-клетки смогли проникать в солидные опухоли у мышей

Модифицированные NK-клетки смогли проникать в солидные опухоли у мышей

CAR-T-терапия произвела революцию при ряде гематологических злокачественных опухолей, но при солидных опухолях — раке лёгкого, поджелудочной железы, яичников и большинстве других — её эффективность остаётся низкой.

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