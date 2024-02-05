В США робота вооружили ракетами Brimstone

Американская компания General Dynamics Land Systems представила роботизированную боевую платформу TRX с самонаводящейся ракетой Brimstone на выставке World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии, пишет Army Recognition.
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