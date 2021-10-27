Когда лучше всего отдыхать в Египте?

Совсем недавно я задался вопросом, какое время лучше всего выбрать для отдыха в Египте? Чтобы и нежарко было, Египет , как-никак страна африканская, и в то же самое время, чтобы можно было хорошо покупаться и позагорать, при этом не замерзнув.