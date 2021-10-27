Непутевые заметки

159 756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Желание убежать от людей и цивилизации...Фред Шнайдер — фа...
  • Александр Фесенко
    Сохранившаяся архитектура ВЕЛИКОЛЕПНА!!!!Грединг: городски...
  • Леонид Руси
    Страны под знаком Девы, это всегда монастырь. Швейцария, Япония, Испания, Хохляндия... Мрачные личности...Зачем в Швейцарии...

Когда лучше всего отдыхать в Египте?

Когда лучше всего отдыхать в Египте?

Совсем недавно я задался вопросом, какое время лучше всего выбрать для отдыха в Египте? Чтобы и нежарко было, Египет , как-никак страна африканская, и в то же самое время, чтобы можно было хорошо покупаться и позагорать, при этом не замерзнув.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх