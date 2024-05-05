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Уилл Бартон продолжит карьеру в Пуэрто-Рико

33-летний американский защитник продолжит карьеру в Пуэрто-Рико после отчисления из «Гранады». В январе Бартон должен был начать выступление за ЦСКА, но сотрудничество не состоялось.

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