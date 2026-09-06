Уиткофф: на переговорах в Москве к делегации США относились с уважением

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф на пресс-конференции после переговоров в Киеве заявил, что восемь раз приезжал в Москву и встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и его командой.
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