В МИД РФ опровергли обвинения Запада в незаконном сотрудничестве России и КНДР

Москва опровергает обвинения в незаконном военно-техническом сотрудничестве между Россией и КНДР. Подобные утверждения совершенно бездоказательны, заявила в субботу, 11 ноября, официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.
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