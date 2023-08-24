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National Interest призвал скорее поделить Украину, пока не поздно

National Interest призвал скорее поделить Украину, пока не поздно

Автор: Елена Панина  «Впереди — Rasputista!» Вашингтон должен во что бы то ни стало добиться мира на Украине, пока победа России не нанесла серьёзный ущерб репутации США и НАТО во всём мире, увещевает The National Interest.

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Комментарии
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Надежда
Запад отчаянно пытается затормозить исчезновение салорейха с кровавым шутом зенариком, но это уже невозможно ВС РФ не остановить!✌️🇷🇺
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7 час.
Nikolay Zakharov
Солидарен
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1 час.
Nikolay Zakharov
Да, чтобы Россия жила спокойно,Украины как отдельного образования быть не должно,в этом вся суть,только области или губернии России, и никаких подразделов другим странам, для создания напряга на наших границах.
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1 час.

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